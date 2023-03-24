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Непряева: когда Бородавко злой, лучше сделать тренировку и сторонкой уйти отдыхать

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала, что быстро поняла, когда лучше не подходить к тренеру сборной России Юрию Бородавко.
Непряева: когда Бородавко злой, лучше сделать тренировку и сторонкой уйти отдыхать
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Нет, я просто достаточно быстро поняла, когда лучше не подходить к тренеру. Когда он злой. В этом случае лучше хорошо сделать тренировку и сторонкой, сторонкой уйти отдыхать. Конечно, у нас случаются разногласия, и достаточно часто. Но в связке «тренер — спортсмен» это нормально. Юрий Викторович — максималист, поэтому он всегда чем-то недоволен. Со своей стороны тоже не скажу, что у меня простой характер. Могу вспылить, но тренер, конечно, это сразу пресекает. На самом деле, должен быть баланс. Когда тебя постоянно только ругают, становится непросто сохранять мотивацию идти на тренировку», — заявила Непряева в интервью RT.

Ранее Непряева вспомнила, как норвежские СМИ проигнорировали её отказ дать интервью.

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