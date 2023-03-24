Непряева вспомнила, как норвежские СМИ проигнорировали её отказ дать интервью

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала, как норвежские журналисты проигнорировали её отказ дать интервью.

«Да нет. Просто не люблю. После гонки для спортсмена самое главное — это быстро переодеться, замяться. А не стоять на холоде в мокром комбезе, раздавая интервью. Особенно всё это обостряется после неудачной гонки. Когда есть над чем подумать, так сказать. А насчёт обид… Конечно, встречаются люди, которые задают некорректные, а порой просто глупые вопросы. Всё-таки мне кажется, что журналист, приезжая на соревнования, тоже должен как-то готовиться к этому. Поэтому и раздражает, когда люди совершенно не в теме, но при этом требуют сказать им какие-то слова», — заявила Непряева в интервью RT.

Она также ответила на вопрос, связывались ли с ней норвежские СМИ за последнее время.

«Последний раз я общалась с ними перед Олимпиадой, и мне очень не понравилось, как это было сделано. Мы были на сборе, жили в одном отеле с норвежской командой и их коронавирусом. Когда приехали журналисты NRK, я сразу объяснила, что готовлюсь к Олимпиаде, поэтому не хочу заранее давать интервью, рассказывать, сколько планирую заработать медалей, кого считаю основными соперниками, что думаю о Терезе Йохауг… Вообще считаю неправильным распространяться на этот счёт перед соревнованиями. Тем более перед такими, как Олимпийские игры.

Норвежцы меня не услышали — решили действовать через Бородавко. А Юрий Викторович у нас доброй души человек, и, конечно, пообещал: мол, не волнуйтесь, всё будет в порядке. Ну, я им и дала интервью. Какое они заслужили. Больше они со мной на связь не выходили», — добавила Непряева.

Ранее Непряева назвала гонки текущего сезона, которые ей хочется вспоминать.