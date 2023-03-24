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Колыванов об игре сборной России с Ираном: непросто играть товарищеские матчи

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Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с Ираном.
Колыванов об игре сборной России с Ираном: непросто играть товарищеские матчи
  • РИА Новости
  • © Игорь Руссак

«Непросто играть товарищеские матчи: меняются составы, отсутствуют лидеры на поле. В любом случае те, кто выходит, должны играть с какой-то искринкой в глазах. Этого не было видно, как и сыгранности. Первый тайм — ещё более-менее, а второй — практически без моментов. Ещё и проиграть могли. Проблема в том, что нет официальных матчей: рано или поздно «товарняки» надоедают. Когда нет настоящих отборочных игр, где каждый матч на вес золота, так и происходит. Ну приезжают, играют — интереса особого нет. Мотивации не хватает определённо», — заявил Колыванов RT.

Ранее Колыванов высказался о заявлении украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

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