Колыванов об игре сборной России с Ираном: непросто играть товарищеские матчи

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с Ираном.

«Непросто играть товарищеские матчи: меняются составы, отсутствуют лидеры на поле. В любом случае те, кто выходит, должны играть с какой-то искринкой в глазах. Этого не было видно, как и сыгранности. Первый тайм — ещё более-менее, а второй — практически без моментов. Ещё и проиграть могли. Проблема в том, что нет официальных матчей: рано или поздно «товарняки» надоедают. Когда нет настоящих отборочных игр, где каждый матч на вес золота, так и происходит. Ну приезжают, играют — интереса особого нет. Мотивации не хватает определённо», — заявил Колыванов RT.

Ранее Колыванов высказался о заявлении украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.