Узнать больше

Зинченко: благодарен «Уфе» за всё, но не хочу больше ничего слышать о России

Короткая ссылка
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко выразил благодарность «Уфе».
Зинченко: благодарен «Уфе» за всё, но не хочу больше ничего слышать о России
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Я благодарен футбольному клубу «Уфа» за всё, что они для меня сделали, но после начала СВО я не хочу ничего слышать о времени, проведённом там. Я не хочу ничего слышать о России», — приводит слова Зинченко Daily Mail.

Напомним, что в летнее трансферное окно футболист перешёл из «Манчестер Сити» в «Арсенал» за €30 млн. В составе «Уфы» игрок выступал с 2015 по 2016 год.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с выплатами за трансфер Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить