Зинченко: благодарен «Уфе» за всё, но не хочу больше ничего слышать о России

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко выразил благодарность «Уфе».

«Я благодарен футбольному клубу «Уфа» за всё, что они для меня сделали, но после начала СВО я не хочу ничего слышать о времени, проведённом там. Я не хочу ничего слышать о России», — приводит слова Зинченко Daily Mail.

Напомним, что в летнее трансферное окно футболист перешёл из «Манчестер Сити» в «Арсенал» за €30 млн. В составе «Уфы» игрок выступал с 2015 по 2016 год.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с выплатами за трансфер Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».