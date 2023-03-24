Попова: Косторная очень уверенно усваивает парные элементы

Хореограф и тренер Бетина Попова рассказала об успехах фигуристки Алёны Косторной в изучении элементов парного катания.

«Косторная очень даже уверенно усваивает парные элементы. Работает с тройной подкруткой, тройными выбросами. Они у неё получаются, тройные элементы на месте. Страха поддержек нет, на самом деле удивительно», — цитирует Попову «Матч ТВ».

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Фигуристка катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

Ранее Косторная высказалась о своей дальнейшей карьере.