Косторная рассказала, какой видит дальнейшую карьеру

Российская фигуристка Алёна Косторная высказалась о своей дальнейшей карьере.

«Надеюсь, что у меня ещё будет возможность заявить о себе. Я всё ещё считаю, что у меня впереди долгая карьера и я смогу вывести свои титулы на новый уровень. На самом деле вспоминаю о них только тогда, когда меня представляют на шоу. А так, никогда стараюсь не выставлять напоказ», — сказала Косторная на своём YouTube-канале.

Напомним, что фигуристка не приняла участия в чемпионате России — 2022, который являлся отбором на Олимпиаду в Пекине. Позже она покинула команду Этери Тутберидзе.

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с Косторной из-за её желания выступать в парном катании. Фигуристка катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

Ранее сообщалось, что Косторная не выступит на турнире по шоу-программам.