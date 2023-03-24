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Сакамото стала первой японкой, выигравшей два подряд ЧМ

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Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира 2023 года в Сайтаме.
Сакамото стала первой японкой, выигравшей два подряд ЧМ
  • AP
  • © Hiro Komae

Спортсменка выиграла мировое первенство во второй раз подряд и стала первой японкой в истории, которое удалось защитить свой чемпионский титул. В произвольной программе спортсменка стала лишь второй, набрав 145,37 балла. Но по сумме двух прокатов заняла итоговое первое место (224,61 балла).

С 1991 года лишь три других фигуристки выигрывали мировое первенство дважды подряд — американки Кристи Ямагучи (1991, 1992) и Мишель Кван (2000, 2001), а также россиянка Евгения Медведева (2016, 2017).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, потерял ли чемпионат мира по фигурному катанию в зрелищности из-за отсутствия российских спортсменов.

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