Вяльбе считает, что идеи FIS убьют лыжные гонки
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Когда я имела голос, точно так же говорила и про гонку 50 км у женщин, и про 20 км скиатлона у мужчин. Если им приятно смотреть, что на гонку с женщинами выходит 20 человек, то пускай продолжают в том же духе. Я думаю, они просто убьют лыжные гонки», — цитирует Вяльбе РИА Новости.
Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре организация продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.
25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее Вяльбе заявила, что не верит президенту МОК Томасу Баху.