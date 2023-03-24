Узнать больше

Вяльбе считает, что идеи FIS убьют лыжные гонки

Короткая ссылка
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о влиянии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на гонки.
Вяльбе считает, что идеи FIS убьют лыжные гонки
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Когда я имела голос, точно так же говорила и про гонку 50 км у женщин, и про 20 км скиатлона у мужчин. Если им приятно смотреть, что на гонку с женщинами выходит 20 человек, то пускай продолжают в том же духе. Я думаю, они просто убьют лыжные гонки», — цитирует Вяльбе РИА Новости. 

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре организация продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Ранее Вяльбе заявила, что не верит президенту МОК Томасу Баху.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить