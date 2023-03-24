Вяльбе считает, что идеи FIS убьют лыжные гонки

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о влиянии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на гонки.

«Когда я имела голос, точно так же говорила и про гонку 50 км у женщин, и про 20 км скиатлона у мужчин. Если им приятно смотреть, что на гонку с женщинами выходит 20 человек, то пускай продолжают в том же духе. Я думаю, они просто убьют лыжные гонки», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре организация продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее Вяльбе заявила, что не верит президенту МОК Томасу Баху.