Вяльбе: у меня нет никаких ожиданий от исполкома МОК, не верю Баху
«У меня нет никаких ожиданий от заседания исполкома МОК. Думаю, если они будут делать некую декларацию, в которой будет прописано, что спортсмен должен будет под чем-то подписаться, что он не поддерживает СВО, то не надо нас вообще никуда приглашать. Я не верю, что сейчас Бах скажет: «Допускаем! Пусть бегают, прыгают и играют», — цитирует Вяльбе РИА Новости.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.
Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре организация продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.
Ранее Вяльбе сообщила, что организация не примет участия в заседаниях комитетов FIS.