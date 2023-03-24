Вяльбе: у меня нет никаких ожиданий от исполкома МОК, не верю Баху

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не верит президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«У меня нет никаких ожиданий от заседания исполкома МОК. Думаю, если они будут делать некую декларацию, в которой будет прописано, что спортсмен должен будет под чем-то подписаться, что он не поддерживает СВО, то не надо нас вообще никуда приглашать. Я не верю, что сейчас Бах скажет: «Допускаем! Пусть бегают, прыгают и играют», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре организация продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее Вяльбе сообщила, что организация не примет участия в заседаниях комитетов FIS.