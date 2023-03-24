Федотов: победа ЦСКА над «Зенитом» очень ценна в плане психологии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вы сами отметили, что это случилось впервые за четыре с лишним года. Обыграть «Зенит» при своих болельщиках очень ценно в плане психологии, уверенности. Самое главное, чтобы это не переросло в самоуверенность. Чтобы победа не привела к мысли, мол, мы обыграли «Зенит», а дальше хоть трава не расти. Наоборот, этот успех показывает, что команде нужно двигаться вперед, снова трудиться, не покладая рук. С понимаем того, что мы способны на большее», — приводит слова тренера Bobsoccer.ru.

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий хозяев Фёдор Чалов.

После 20 туров РПЛ подопечные Федотова набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА впервые с 2018 года обыграл «Зенит».