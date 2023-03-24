Гаджиев — о ничьей в матче России с Ираном: игра показала, что соперник превосходит нас

Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев высказался о результате товарищеского матча между национальными командами России и Ирана.

«Играли на чужом поле — это всегда непросто. Игра показала, что Иран превосходит нас: они были ближе к победе. Это было видно по моментам: они были более опасные и более очевидные. Вероятность забить гол была выше. У наших мне понравилась концовка: смогли после такой серии ошибок собраться и достойно завершили игру. Активным в этой ситуации был Карпин, он призывал к тому, чтобы контролировали мяч и не теряли на своей половине поля, из-за чего и возникали опасные моменты у наших ворот. Игру удалось выравнять. Поэтому я считаю, что для сборной России это был нормальный матч», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев сравнил уровень развития футбола в Иране и в России.