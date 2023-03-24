Белов — о победе в эстафете на ЧР: мне оставалось атаковать на последнем круге

Лыжник сборной Тюменской области Евгений Белов поделился эмоциями после победы в эстафете на чемпионате России.

«Мальцев молодец, в таком состоянии продержался, сильно прошёл свой этап.

А мне оставалось поддержать, проработаться и атаковать на последнем круге. Можно было это сделать чуть пораньше, но я посмотрел, как работают мои лыжи, как у ребят, и из данной ситуации сделал лучшее, что можно», — сказал Белов в эфире «Матч ТВ».

Сборная Тюменской области выиграла эстафету. В её составе также выступили Денис Спицов, Артём Мальцев и Иван Якимушкин.

Вторыми стали лыжники из первой команды Республики Татарстан. Замкнули тройку представители первой команды Республики Коми.

Ранее Артём Мальцев высказался о своём состоянии после победы команды в эстафете.