Месси: всегда мечтал приехать в мою страну в статусе чемпиона мира
- AP
«Мы должны поблагодарить болельщиков за поддержку, что вы нам оказываете. Всегда говорили, что сделаем всё возможное, чтобы выиграть чемпионат мира.
Всегда мечтал о возможности отпраздновать это с вами, приехать в мою страну с выигранными Кубками Америки и чемпионата мира. Это главные трофеи», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины в социальных сетях.
Сборная Аргентины под руководством специалиста стала победителем чемпионата мира — 2022 в Катаре, обыграв Францию в серии пенальти.
Ранее сообщалось, что Месси забил 800-й мяч в карьере.