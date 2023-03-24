Месси: всегда мечтал приехать в мою страну в статусе чемпиона мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате мира в Катаре.

«Мы должны поблагодарить болельщиков за поддержку, что вы нам оказываете. Всегда говорили, что сделаем всё возможное, чтобы выиграть чемпионат мира.

Всегда мечтал о возможности отпраздновать это с вами, приехать в мою страну с выигранными Кубками Америки и чемпионата мира. Это главные трофеи», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины в социальных сетях.

Сборная Аргентины под руководством специалиста стала победителем чемпионата мира — 2022 в Катаре, обыграв Францию в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что Месси забил 800-й мяч в карьере.