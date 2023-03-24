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Шестёркин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

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Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Шестёркин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:1) он отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

Первой звездой дня стал вратарь «Далласа» Джейк Оттинджер, отразивший 40 бросков по воротам в игре с «Питтсбургом» (3:2).

Третьей звездой признали нападающего «Вашингтона» Джон Карлсон, набравший в матче с «Чикаго» (6:1) два (1+1) очка.

Ранее Шестёркин был признан первой звездой матча «Рейнджерс» с «Каролиной» в НХЛ.

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