Шестёркин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:1) он отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

Первой звездой дня стал вратарь «Далласа» Джейк Оттинджер, отразивший 40 бросков по воротам в игре с «Питтсбургом» (3:2).

Третьей звездой признали нападающего «Вашингтона» Джон Карлсон, набравший в матче с «Чикаго» (6:1) два (1+1) очка.

Ранее Шестёркин был признан первой звездой матча «Рейнджерс» с «Каролиной» в НХЛ.