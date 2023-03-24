Шестёркин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
- AP
Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:1) он отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.
Первой звездой дня стал вратарь «Далласа» Джейк Оттинджер, отразивший 40 бросков по воротам в игре с «Питтсбургом» (3:2).
Третьей звездой признали нападающего «Вашингтона» Джон Карлсон, набравший в матче с «Чикаго» (6:1) два (1+1) очка.
Ранее Шестёркин был признан первой звездой матча «Рейнджерс» с «Каролиной» в НХЛ.