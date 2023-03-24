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Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить команду Лихтенштейна в матче Евро-2024

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Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Лихтенштейна в первом туре группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Встреча команд группы J на стадионе «Жозе Алваладе» завершилась со счётом 4:0.

В составе португальской команды мячи забили Жоау Канселу (8-я минута), Бернарду Силва (47-я), дубль оформил Криштиану Роналду (51-я и 63-я).

В следующем туре Португалия встретится с Люксембургом, а Лихтенштейн с Исландией. Оба матча пройдут 26 марта.

Ранее сборная Англии нанесла поражение команде Италии в первом туре группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

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