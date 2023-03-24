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Голы Райса и Кейна принесли Англии победу над Италией в матче отбора Евро-2024

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Сборная Англии нанесла поражение команде Италии в первом туре группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Игра группы С на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гарета Саутгейта.

В составе победителей мячи забили Деклан Райс (13-я минута), Гарри Кейн (44-я, пенальти). У проигравших отличился Матео Ретеги (56-я).

Англичане доигрывали матч в меньшинстве после удаления во втором тайме Люка Шоу (80-я).

Англия на своём поле проведёт следующий матч с Украиной 26 марта. Италия в этот же день в гостях сыграет с Мальтой.

Ранее сообщалось, что Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

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