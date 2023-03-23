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Мостовой оценил работу Карпина на посту главного тренера сборной России

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды по футболу.
Мостовой оценил работу Карпина на посту главного тренера сборной России
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«На поле отметить особо некого. Могу лишь только сказать про Зиньковского, который запомнился в первые 20 минут, благодаря ему и заработали пенальти. После этого он особо заметен не был, как и все остальные. Но он хоть что-то сделал. Что касается работы Карпина, то нужно уже делать какие-то выводы. Не будем брать в расчёт стыки, мы их не сыграли. Но надо смотреть на те игры, которые удалось провести. Мы в трёх матчах забили один гол, причём с соперниками, которых мы должны спокойно обыгрывать. Вот следующий матч с Ираком. Я вообще был в шоке, когда узнал, что в Ираке есть футбол. Интересно будет, как сыграем с ними. Должны 3:0 обыгрывать», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой высказался о товарищеском матче между командами России и Ирана.

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