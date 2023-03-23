World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований.

«Атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии всё ещё отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине», — заявил глава организации Себастьян Коу на пресс-конференции.

30 ноября ассоциация продлила отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее президент Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) Добромир Карамаринов сообщил об отказе снятия санкций со спортсменов из России и Белоруссии.