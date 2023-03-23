World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований
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«Атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии всё ещё отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине», — заявил глава организации Себастьян Коу на пресс-конференции.
30 ноября ассоциация продлила отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее президент Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) Добромир Карамаринов сообщил об отказе снятия санкций со спортсменов из России и Белоруссии.