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World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований

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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований.
World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований
  • Gettyimages.ru
  • © Teo Lannie

«Атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии всё ещё отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине», — заявил глава организации Себастьян Коу на пресс-конференции. 

30 ноября ассоциация продлила отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Ранее президент Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) Добромир Карамаринов сообщил об отказе снятия санкций со спортсменов из России и Белоруссии.

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