Узнать больше

Бородавко: если FIS вернёт нас к соревнованиям, то могут вмешаться политики

Короткая ссылка
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возможном допуске россиян на турниры Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Бородавко: если FIS вернёт нас к соревнованиям, то могут вмешаться политики
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«FIS, может быть, и вернёт нас в ближайшем будущем, но точно так же могут вмешаться политики и ограничить наше передвижение в других странах. Надеемся, что в мае на совете FIS наступит ясность по нашему выступлению в следующем сезоне», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

В январе Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Напомним, что заседание комитетов FIS пройдут в Дубровнике с 3 по 5 мая.

Ранее сообщалось, что Норвегия не будет бойкотировать заседания FIS с участием России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить