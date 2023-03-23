Бородавко: если FIS вернёт нас к соревнованиям, то могут вмешаться политики

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возможном допуске россиян на турниры Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«FIS, может быть, и вернёт нас в ближайшем будущем, но точно так же могут вмешаться политики и ограничить наше передвижение в других странах. Надеемся, что в мае на совете FIS наступит ясность по нашему выступлению в следующем сезоне», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

В январе Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Напомним, что заседание комитетов FIS пройдут в Дубровнике с 3 по 5 мая.

Ранее сообщалось, что Норвегия не будет бойкотировать заседания FIS с участием России.