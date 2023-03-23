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Малинин — о короткой программе на ЧМ: наслаждался своим выступлением

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Американский фигурист Илья Малинин оценил своё выступление в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Малинин — о короткой программе на ЧМ: наслаждался своим выступлением
  • AP
  • © Hiro Komae

«Было круто. Чувствовал себя в моменте, наслаждался своим выступлением. Очень рад быть здесь. Целый сезон я работал ради этого момента. Было много тренировок, чувствовал невероятную мотивацию», — цитирует Малинина Sport24.

Японский фигурист Сёма Уно выиграл короткую программу на ЧМ-2023. За прокат он набрал 104,63 балла.

Вторым стал Илья Малинин, получивший от судей 100,38 балла. Замкнул тройку Чжун Хван Ча из Южной Кореи (99,64).

Ранее сообщалось, что японцы Рику Миура и Рюити Кихара стали чемпионами мира в парах.

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