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Пантрина вспомнила, как обыграла Непряеву в эстафете на «Чемпионских высотах»

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Лыжница Елизавета Пантрина поделилась воспоминаниями о победе над Натальей Непряевой в эстафете на «Чемпионских высотах» в Малиновке.
Пантрина вспомнила, как обыграла Непряеву в эстафете на «Чемпионских высотах»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Выходила на старт, чтобы бороться прежде всего с собой. В принципе, у меня нет страха перед соперницами: все мы можем выиграть, можем проиграть и от неудач никто не застрахован. Доказать себе, что я способна бороться с Наташей, было приятно, но не могу сказать, что как-то обращала внимание на то, что происходит сзади. Просто работала на собственном пределе. Это вообще была самая первая моя эстафета, где я обыграла Непряеву. Главной, пожалуй, была тогда мысль, что мы на правильном пути. Что вся проделанная работа начинает приносить результат», — сказала Пантрина в интервью RT.

Ранее Пантрина высказалась о завоевании четырёх медалей на чемпионате России в Тюмени.

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