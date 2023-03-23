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Лыжница Пантрина: четыре медали в четырёх гонках — это программа-максимум

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Лыжница Елизавета Пантрина высказалась о завоевании четырёх медалей на чемпионате России в Тюмени.
Лыжница Пантрина: четыре медали в четырёх гонках — это программа-максимум
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Четыре медали в четырёх гонках — это программа-максимум. У меня вообще так складывается, что на каждом старте я выхожу и показываю всё, на что я способна.

Рассчитывала ли на такой сезон? Скорее, рассчитывал тренер. Весь план подготовки выстроен сейчас несколько иначе, чем это было в юниорском возрасте. Год назад я попала в основную команду, в группу Егора Владимировича, и сейчас очень довольна, что весь сезон проходит так ровно. Я не всегда в призах, но всегда где-то рядом. В Тюмени так вообще довольна собой», — сказала Пантрина в интервью RT.

Ранее Пантрина прокомментировала победу в командном спринте на чемпионате России.

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