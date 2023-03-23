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AS: «Реал» намерен купить Холанда в 2024 году

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«Реал» заинтересован в трансфере нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
AS: «Реал» намерен купить Холанда в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

По информации AS, Холанд является приоритетной целью клуба на 2024 год. «Реал» уже предпринимает подготовительные шаги, чтобы занять наилучшую позицию на переговорах.

Отмечается, что трансфер может обойтись клубу в сумму от €220 млн до €240 млн.

В нынешнем сезоне Холанд забил 42 мяча в 37 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Холанд покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы.

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