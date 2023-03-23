AS: «Реал» намерен купить Холанда в 2024 году

«Реал» заинтересован в трансфере нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

По информации AS, Холанд является приоритетной целью клуба на 2024 год. «Реал» уже предпринимает подготовительные шаги, чтобы занять наилучшую позицию на переговорах.

Отмечается, что трансфер может обойтись клубу в сумму от €220 млн до €240 млн.

В нынешнем сезоне Холанд забил 42 мяча в 37 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Холанд покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы.