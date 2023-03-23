Иранский журналист: сборная России несправедливым образом была отстранена от участия в чемпионате мира

Иранский журналист Али Карими высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды Ирана со сборной России.

«Спустя два с половиной месяца сборная Ирана по футболу встретится со сборной России, которая могла быть участником мундиаля в Катаре, но несправедливым образом была исключена оттуда.

Для России сегодняшняя игра необычайно важна до такой степени, что главный тренер Валерий Карпин подчеркнул, что Иран является лучшей командой азиатского континента и их сильнейшим соперником за последние годы.

Для россиян сегодняшняя встреча — освобождение от футбольных санкций по всему миру», — приводит слова журналиста Sport24.

Матч Иран — Россия пройдёт в Тегеране на поле стадиона «Азади» 23 марта. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Ранее стало известно, сколько зрителей придёт на стадион смотреть товарищеский матч между сборными по футболу России и Ирана.