Матч сборных России и Ирана из-за праздника в стране посетят менее 10 тыс. болельщиков

Стало известно, сколько зрителей придёт на стадион смотреть товарищеский матч между сборными по футболу России и Ирана в Тегеране.

«На матче сборной России с Ираном может быть немного зрителей из-за праздника в стране. На матче будут присутствовать менее 10 тыс. болельщиков, встречу посетят 5—6 тыс. иранцев и примерно 600 российских фанатов», — цитирует организатора матча «Матч ТВ».

Игра Иран — Россия пройдёт в Тегеране на поле стадиона «Азади» 23 марта. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью (1:1). Сборная Ирана выступала в групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре. «Принцы Персии» уступили сборным Англии (2:6) и США (0:1) и победили команду Уэльса (2:0).

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что на стадионе в Тегеране, где пройдёт товарищеский матч сборных Ирана и России, протекает крыша.