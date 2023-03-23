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Источник: Горлов близок к отставке с поста главного тренера «Пари НН»

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Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов близок к отставке.
Источник: Горлов близок к отставке с поста главного тренера «Пари НН»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что руководство клуба уже начало поиск кандидата на пост главного тренера.

Горлов возглавил «Пари НН» 31 декабря 2022 года.

В текущем сезоне клуб набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, как Горлов высказался о поражении в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

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