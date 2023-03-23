Источник: Горлов близок к отставке с поста главного тренера «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов близок к отставке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что руководство клуба уже начало поиск кандидата на пост главного тренера.

Горлов возглавил «Пари НН» 31 декабря 2022 года.

В текущем сезоне клуб набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, как Горлов высказался о поражении в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».