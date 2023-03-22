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Боброва о выступлении Валиевой на турнире шоу-программ: это супернедооценённый номер

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Олимпийская чемпионка в командном турнире 2014 года Екатерина Боброва оценила номер фигуристки Камилы Валиевой на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Боброва о выступлении Валиевой на турнире шоу-программ: это супернедооценённый номер
  • РИА Новости

«Я считаю, что это супернедооценённый номер. То, как она музыкально всё это делала, а это барабаны, это очень сложно! Все эти движения, всё в стилистике, всё в теме», — цитирует Боброву «Чемпионат»

Победителем турнира шоу-программ стал Алексей Ягудин. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми оказались Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Валиева получила приз зрительских симпатий.

Ранее американский журналист Дейв Лиз поделился мнением о прошедшем турнире шоу-программ «Русский вызов».

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