Боброва о выступлении Валиевой на турнире шоу-программ: это супернедооценённый номер

Олимпийская чемпионка в командном турнире 2014 года Екатерина Боброва оценила номер фигуристки Камилы Валиевой на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Я считаю, что это супернедооценённый номер. То, как она музыкально всё это делала, а это барабаны, это очень сложно! Все эти движения, всё в стилистике, всё в теме», — цитирует Боброву «Чемпионат».

Победителем турнира шоу-программ стал Алексей Ягудин. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми оказались Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Валиева получила приз зрительских симпатий.

Ранее американский журналист Дейв Лиз поделился мнением о прошедшем турнире шоу-программ «Русский вызов».