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Устюгов побежит марафон на чемпионате России по лыжным гонкам

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Главный тренер сборной Ханты-Мансийского Автономного округа (ХМАО) по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о планах олимпийского чемпиона Сергея Устюгова в чемпионате России по лыжным гонкам.
Устюгов побежит марафон на чемпионате России по лыжным гонкам
  • РИА Новости

«Никакого контроля с нашей стороны нет, потому что он взрослый спортсмен, он знает, что и как ему лучше. Сергей еще побежит 50 километров, а также 70 километров в Мончегорске», — цитирует Турышева РИА Новости.

Он подчеркнул, что очень доволен результатами Устюгова в текущем сезоне, поскольку лыжник «добывает медали для нашего родного Ханты-Мансийского округа».

«Ждем еще медали. Надеюсь, что они еще будут. Мы не следим за его подготовкой, он находится на самоподготовке. Он сам находится на связи с Маркусом Крамером, который пишет ему план», — заключил Турышев.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 17 по 26 марта. Устюгов уже завоевал золото в личном спринте, серебро в скиатлоне на 30 км.

Ранее Александр Терентьев рассказал о вкладе Дениса Спицова в их с Александром Большуновым победу в командном спринте.



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