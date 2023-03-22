Аргентинский нападающий «Оренбурга» Мансилья поделился мнением о Путине

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Знаю ли я Владимира Путина? Конечно! Я его люблю! Это сильный лидер. Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент», — цитирует Мансилью Sport24.

Футболист выступает за оренбургскую команду на правах аренды из аргентинского «Расинга». В сезоне-2022/23 нападающий провёл 15 матчей за «Оренбург», отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Контракт с оренбуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее в пресс-службе «Оренбурга» объявили о проведении необычной акции в преддверии матча с «Ростовом».