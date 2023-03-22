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«Оренбург» продаёт билеты на матч с «Ростовом» за 10 рублей

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В пресс-службе «Оренбурга» объявили о проведении необычной акции в преддверии матча с «Ростовом».
«Оренбург» продаёт билеты на матч с «Ростовом» за 10 рублей
  • Gettyimages.ru

«Учитывая, что матч вынесен на понедельник, футбольный клуб «Оренбург» запускает акцию! Только в марте и только на официальном сайте билет на матч «Оренбург» — «Ростов» за 10 рублей. 1 апреля карета снова станет тыквой, и установятся обычные цены», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Матч 22 тура чемпионата России с участием «Оренбурга» и «Ростова» состоится 9 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» и начнётся в 17:00 мск.

«Оренбург» с 31 очком располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. «Ростов» (41) занимает второе место. 

Ранее защитник «Оренбурга» Матиас Перес оценил уровень РПЛ.

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