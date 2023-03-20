Защитник «Оренбурга» Перес оценил уровень РПЛ

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В РПЛ очень высокий уровень чемпионата. Когда я приехал, интенсивность тренировок была высокой и сначала мне было сложно, но потом смог адаптироваться. В плане «физики» аргентинский чемпионат не сильно отличается, но в России действительно высокий уровень футбола», — приводит слова Переса «Матч ТВ».

Перес перешёл в «Оренбург» в декабре 2022 года из «Лануса».

В текущем сезоне он сыграл в трёх матчах РПЛ и отметился одной результативной передачей.

Ранее защитник «Спартака» Алексис Дуарте оценил уровень РПЛ.