Форварда «Металлурга» Кошелева обвиняют в даче взятки за уклонение от армии

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» (Магнитогорск) Семён Кошелев может быть осуждён за дачу взятки с целью уклонения от службы в армии.

Ленинский районный суд Уфы на заседании 21 марта рассмотрел дело хоккеиста, сообщает ТАСС.

Уточняется, что, согласно картотеке суда, уголовное дело в отношении Кошелева поступило 17 января. Хоккеист обвиняется в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

Следующее заседание состоится 4 апреля, планируется допрос подсудимого.

27-летний хоккеист в сезоне-2022/23 в 49 матчах регулярного чемпионата набрал 22 очка (12 шайб + 10 передач).

«Металлург» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (4-3). Во втором раунде «Магнитка» играет с омским «Авангардом» и уступает со счётом 0-3. На счету Кошелева четыре (3+1) очка в восьми играх плей-офф.

Ранее первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков высказался об информации, что Кошелева обвиняют в даче взятки.