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Большунов высказался о победе в командном спринте

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Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в командном спринте на чемпионате России.
Большунов высказался о победе в командном спринте
  • РИА Новости

«Сегодня лыжи на белом пластике. Я скажу, что лучше. Семья тоже здесь. Дочку поцеловал перед прологом. Она собиралась гулять. Нормально всё», — сказал лыжник.

Александр Большунов и Александр Терентьев, представляющие Архангельскую область, одержали победу в командном спринте на чемпионате России — 2023 в Тюмени. 

Вторыми финишировали Антон Тимашов и Иван Горбунов из Республики Татарстан. Третьи — Иван Якимушкин и Евгений Белов из Тюменской области.

Ранее Терентьев рассказал о вкладе Спицова в их с Большуновым победу в командном спринте.

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