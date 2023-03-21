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Полунин — об Ильиных в роли Маргариты: у Лены достаточно сложная задача, она никогда ещё не вела спектакль

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Артист балета Сергей Полунин объяснил, почему считает фигуристку и жену Елену Ильиных талантливой драматической актрисой.
Полунин — об Ильиных в роли Маргариты: у Лены достаточно сложная задача, она никогда ещё не вела спектакль
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Идея внедрить в спектакль людей из спортивного мира родилась благодаря нашей совместной работе с Леной. Первый такой эксперимент был как раз с ней. Когда я её увидел, мне сразу показалось, что с ней можно сделать на сцене что-то совсем другое, нежели с людьми из мира балета, которые привыкли танцевать в определённой форме. Появляется абсолютно другая свобода выражения.

Для меня Лена — очень талантливая драматическая актриса. Она предельно понятно выражает мысль через танец, через эмоции. Не могу сказать, что она в этом плане для меня открылась, потому что я всегда знал, что этот талант в ней есть. Когда на неё смотрю, мне понятен сюжет, понятно перевоплощение её глаз в глаза ведьмы.

Случается ли это перевоплощение в домашней обстановке? Нет, я говорю исключительно о спектакле. У Лены достаточно сложная задача. Она никогда ещё не вела спектакль. В «Распутине» выходила эпизодически. А здесь на ней такая роль, что она должна пару часов находиться на сцене и держать зрителя в интересе. Через танец, через движение, через собственную харизму. Всё это в ней я вижу, и это меня радует», — сказал Полунин в интервью RT.

Ранее Полунин оценил уровень мастерства олимпийской вице-чемпионки, гимнастки Яны Кудрявцевой.

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