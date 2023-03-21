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Вяльбе сообщила, что лыжница Непряева может выступить в марафоне на чемпионате России

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об участии Натальи Непряевой на чемпионате России в Тюмени.
Вяльбе сообщила, что лыжница Непряева может выступить в марафоне на чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Наташка заболела. Температуры нет. После спринта болело горло и был насморк. Сейчас горло не болит, и всё опускается в кашель. Если всё будет хорошо, побежит марафон. Если нет, то будет готовиться уже к Кубку России», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

21 марта Непряева не приняла участия в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России из-за болезни.

Ранее лыжница Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате России.

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