Устюгов рассказал о тактике на гонке с раздельным стартом на ЧР

Лыжник Сергей Устюгов отреагировал на десятое место в гонке свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Тюмени.

«Я хотел быстро начать и терпеть до конца. Крамер перед гонкой ничего не говорил. Всё решалось по самочувствию. Настроение было неплохое, но сейчас невесело. Скорее всего, эта моя последняя гонка на чемпионате России. Посмотрим, может, выйду на масс-старт или эстафету. У меня не было сомнений сегодня. Я хотел хорошо пробежать гонку, но что-то пошло не так. Буду анализировать. Я хотел пробежать первый круг и видеть спину Большунова», — сказал Устюгов.

Ранее Александр Большунов рассказал о проблемах с лыжами в гонке с раздельным стартом на чемпионате России.