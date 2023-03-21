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Большунов рассказал о проблемах с лыжами в гонке с раздельным стартом на чемпионате России

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Александр Большунов прокомментировал победу в гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Тюмени.
Большунов рассказал о проблемах с лыжами в гонке с раздельным стартом на чемпионате России
  • globallookpress.com
  • © Antti Yrjönen

«Гонка далась тяжело не из-за самочувствия. Сегодня скольжение с каждым кругом ухудшалось. На третьем круге лыжи стали работать в два раза хуже. Ребята прибавляли, а я боролся с лыжами. Мне прибавляет силы, когда дочка на стадионе. Начал немного проигрывать, но понял, что Ева смотрит — надо выигрывать», — сказал Большунов.

Ранее Алина Пеклецова заявила, что настраивала себя ближе к финишу на то, чтобы бороться максимум за вторую позицию. 

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