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Щербакова рассказала, кто придумал ей номер для турнира шоу-программ

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о подготовке номера к турниру шоу-программ.
Щербакова рассказала, кто придумал ей номер для турнира шоу-программ
  • globallookpress.com
  • © Yohei Osada/AFLO

«Идея номера принадлежала тренерам — Даниилу Марковичу и Этери Георгиевне. Насколько я знаю, она у них родилась давно. И вот сейчас мы решили именно на этом турнире воплотить её в жизнь», — цитирует Щербакову сайт ФФККР.

Фигуристка заняла третье место в турнире. Она каталась под заглавную тему из советского телесериала «17 мгновений весны».

Победителем соревнований стал Алексей Ягудин. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее сообщалось, что Трусова, Медведева, Энберт и Тихонов будут комментировать ЧМ-2023.

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