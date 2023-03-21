Щербакова рассказала, кто придумал ей номер для турнира шоу-программ

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о подготовке номера к турниру шоу-программ.

«Идея номера принадлежала тренерам — Даниилу Марковичу и Этери Георгиевне. Насколько я знаю, она у них родилась давно. И вот сейчас мы решили именно на этом турнире воплотить её в жизнь», — цитирует Щербакову сайт ФФККР.

Фигуристка заняла третье место в турнире. Она каталась под заглавную тему из советского телесериала «17 мгновений весны».

Победителем соревнований стал Алексей Ягудин. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее сообщалось, что Трусова, Медведева, Энберт и Тихонов будут комментировать ЧМ-2023.