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Жена Большунова рассказала, что муж переживает из-за отсутствия международных соревнований

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Анна Жеребятьева, жена трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказала о плюсах и минусах того, что этот сезон муж проводит на стартах в России.
Жена Большунова рассказала, что муж переживает из-за отсутствия международных соревнований
  • РИА Новости

«Да, это большой плюс. Сейчас нет такого, чтобы он куда-то пропал и дочь не видит. Переживает ли он из-за отсутствия международных соревнований? Конечно, переживает. Это совсем другое. Но с нами ему всё равно легче всё даётся», — цитирует Анну «Спорт-Экспресс».

На данный момент сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. 

В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее Елена Вяльбе назвала предателями Родины тех, кто хочет сменить спортивное гражданство.

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