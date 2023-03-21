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Мойзес: пока не думаю о получении российского гражданства

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Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о возможном получении российского гражданства.

«Поздравляю Малкома и Клаудиньо с получением российского паспорта. Они в России уже много времени, я приехал не так давно. Рад быть здесь, но двигаюсь шаг за шагом. Пока про российский паспорт не думаю», — цитирует Мойзеса Sport24.

28-летний бразильский легионер в сезоне-2022/23 в 24 матчах забил один мяч и сделал две голевые передачи.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство бразильским легионерам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

Однако для того чтобы бразильцы смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой эти игроки смогут выступать за сборную России.

Ранее Червиченко прокомментировал получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.



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