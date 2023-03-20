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Карпин — о негативной реакции на фото с эстонскими футболистами: этот мир сошёл с ума

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал скандал из-за фото с эстонскими футболистами.

«У меня и сейчас присутствуют мысли, что этот мир сошёл с ума. Касаясь конкретно этой ситуации в Эстонии, в конце концов всё вернется на круги своя, должно время какое-то пройти», — заявил Карпин в эфире YouTube-канала «Фабрика футбола».

Главный тренер «Ростова» уверен, что скоро «у кого-то крыша встанет на место».

«А у кого-то всё равно не встанет. Это жизнь, переживали и не такие вещи», — добавил Карпин.

Бывший футболист сборной Эстонии Андрей Степанов 31 декабря выложил в соцсетях фотографию из ресторана, на которой присутствовали Карпин, а также Васильев, Зенёв, Опер и ряд игроков, ранее игравших за национальную команду республики. Карпин является уроженцем эстонского города Нарвы.

Министр культуры Эстонии Пирет Хартман осудила футболистов за фото с Карпиным. Однако президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак не стал критиковать игроков за встречу с российским тренером.

Ранее сообщалось, что эстонские футболисты извинились за фото с Карпиным.

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