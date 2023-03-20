Карпин назвал Мостового обиженным маленьким мальчиком

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил работу Александра Мостового в качестве эксперта на телевидении.

«С улыбкой отношусь к его экспертизе. Вот он такой — обиженный маленький мальчик, который сам себе придумывает. Мы же не обижаемся на ребёнка четырёхлетнего», — заявил Карпин в эфире YouTube-канала «Фабрика футбола».

При этом главный тренер «Ростова» привёл в пример разговор со своей четырёхлетней дочкой.

«Она говорит: «Я хочу мороженое», и бьётся в истерике, условно, недовольная. Нельзя мороженое. Примерно вот такое же отношение», — заключил тренер.

Карпин и Мостовой ранее выступали вместе за московский «Спартак», испанскую «Сельту» и сборную России.

Ранее Мостовой назвал странным призыв Заремы Салиховой бунтовать против судейства.