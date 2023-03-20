Узнать больше

Карпин назвал Мостового обиженным маленьким мальчиком

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил работу Александра Мостового в качестве эксперта на телевидении.

«С улыбкой отношусь к его экспертизе. Вот он такой — обиженный маленький мальчик, который сам себе придумывает. Мы же не обижаемся на ребёнка четырёхлетнего», —  заявил Карпин в эфире YouTube-канала «Фабрика футбола».

При этом главный тренер «Ростова» привёл в пример разговор со своей четырёхлетней дочкой.

«Она говорит: «Я хочу мороженое», и бьётся в истерике, условно, недовольная. Нельзя мороженое. Примерно вот такое же отношение», — заключил тренер.

Карпин и Мостовой ранее выступали вместе за московский «Спартак», испанскую «Сельту» и сборную России.

Ранее Мостовой назвал странным призыв Заремы Салиховой бунтовать против судейства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить