Карпин назвал Мостового обиженным маленьким мальчиком
«С улыбкой отношусь к его экспертизе. Вот он такой — обиженный маленький мальчик, который сам себе придумывает. Мы же не обижаемся на ребёнка четырёхлетнего», — заявил Карпин в эфире YouTube-канала «Фабрика футбола».
При этом главный тренер «Ростова» привёл в пример разговор со своей четырёхлетней дочкой.
«Она говорит: «Я хочу мороженое», и бьётся в истерике, условно, недовольная. Нельзя мороженое. Примерно вот такое же отношение», — заключил тренер.
Карпин и Мостовой ранее выступали вместе за московский «Спартак», испанскую «Сельту» и сборную России.
Ранее Мостовой назвал странным призыв Заремы Салиховой бунтовать против судейства.