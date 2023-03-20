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Кручинин — о разгроме «Торпедо» от СКА: некоторые моменты не поддаются объяснению

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Нападающий нижегородского «Торпедо» Алексей Кручинин высказался о результате третьего матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.
Кручинин — о разгроме «Торпедо» от СКА: некоторые моменты не поддаются объяснению
  • РИА Новости

«Думаю, это психология. Бывают разные моменты, не получается бросок. Но вы сами видели, некоторые моменты не поддаются объяснению», — цитирует Кручинина «Матч ТВ».

При этом он высоко оценил игру голкипера петербургской команды Дмитрия Николаева.

«Он поймал игру, сделал пару хороших сейвов, оставался «горячим». Здесь больше дело в нас, чем во вратаре и другой команде. Это тяжело», — добавил Кручинин.

Игра в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный» завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Романа Ротенберга.

Шайбы забросили Марат Хайруллин, оформивший дубль, Дамир Жафяров и Александр Никишин.

Счёт в серии 3-0. Четвёртая игра состоится 22 марта в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что «Адмирал» обыграл «Ак Барс» в овертайме и сократил отставание в серии.

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