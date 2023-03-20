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Габулов считает, что в РПЛ сохраняется интрига

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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов считает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) сохраняется интрига.
Габулов считает, что в РПЛ сохраняется интрига
  • РИА Новости

«Интрига, безусловно, есть. Всё зависит от того, насколько быстро «Зенит» выйдет из состояния спада. Возможно, он краткосрочен, а может быть, это только начало чего-то более сложного. Если предстоящие матчи питерцам выиграть не удастся, то нас ждёт интересный отрезок в РПЛ.

Но интрига ещё зависит от команд-преследователей, они не могут играть стабильно и агрессивно набирать очки. Это бы подогревало интригу ещё больше. Так что в розыгрыше ещё 30 очков, и в течение этих десяти матчей может произойти всё что угодно. Поэтому никогда нельзя говорить, что всё уже решено, когда чемпионат математически не окончен», — заявил Габулов RT.

«Зенит» с 48 очками продолжает лидировать в турнирной таблице.

На втором месте «Ростов», набравший 41 очко. На третьей позиции «Спартак» с 40 очками.

Ранее Габулов высказался об игре «Зенита».

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