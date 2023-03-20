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Габулов: определённый игровой спад у «Зенита» наблюдается

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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался об игре «Зенита».
Габулов: определённый игровой спад у «Зенита» наблюдается
  • РИА Новости

«Определённый игровой спад у «Зенита», конечно, наблюдается. Он отразился на итоговых результатах. Это нормально. Ни одна команда в мире не может пройти сезон без игрового и результативного спада», — заявил Габулов RT.

«Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» уступил столичному ЦСКА (0:1). Единственный мяч в игре забил Фёдор Чалов на 72-й минуте.

«Зенит» с 48 очками продолжает лидировать в турнирной таблице.

Ранее Габулов высказался о том, что Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

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