Юран: футболисты ЦСКА ничем не уступают игрокам «Зенита»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что футболисты ЦСКА ничем не уступают игрокам «Зенита».

«Сложно сказать про какой-то спад у сине-бело-голубых. Да, проиграли два матча, но непобедимых команд не существует. Не стоит забывать, что ЦСКА тоже достаточно серьёзный соперник, в команде выступают футболисты, которые ничем не уступают игрокам «Зенита». Поэтому нет ничего сверхъестественного в том, что питерцы иногда проигрывают», — заявил Юран RT.

Ранее Юран заявил, что «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.