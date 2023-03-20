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Легкоатлет Шубенков рассказал, как допинг попал в его организм

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Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков рассказал, как допинг попал в его организм.
Легкоатлет Шубенков рассказал, как допинг попал в его организм
  • globallookpress.com

«Сыну прописали диуретик от излишней воды в голове. Его давала жена, предварительно размельчая таблетку в ложках. Вопрос, как это попало в мой организм: то ли через ложку, то ли через какую-то кухонную поверхность. Это засветилось на допинг-контроле, который проходил как раз у меня дома», — приводит слова Шубенкова «Спорт-Экспресс».

В пробе, взятой у Шубенкова 15 декабря 2020 года, обнаружили низкую концентрацию мочегонного средства ацетазоламида. Позже претензии к Шубенкову сняли, санкций в отношении спортсмена не вынесли.

С ноября 2015 года ВФЛА временно отстранена от членства в World Athletics, российские спортсмены для выступления на международных турнирах должны получать нейтральный статус, для этого им надо находиться в пуле тестирования в течение 12 месяцев.

Ранее легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга.

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