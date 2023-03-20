Кафельников — о поражении Медведева: соперник не оставил ни малейшего шанса

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Медведеву не хватило всего. Немножко в расстроенных чувствах, потому что все говорили, что Даниил в форме, но тут сложно что-то комментировать. До этого ему давали возможность, а вчера соперник не оставил ни малейшего шанса. Было полное преимущество испанца», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Встреча Медведева с Алькарасом завершилась со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

Таким образом, россиянин прервал победную серию из 19 матчей. За прошедшие недели теннисист выиграл три титула — в Роттердаме, Дохе и Дубае — и вышел в четвёртый финал подряд.

Ранее сообщалось, что Алькарас возглавил рейтинг ATP, Медведев вернулся в топ-5.