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Фигуристы Дэвис и Смолкин выступят на шоу в США

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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин примут участие в ледовом шоу в США.
Фигуристы Дэвис и Смолкин выступят на шоу в США
  • РИА Новости

Как сообщает ION International, танцевальный дуэт примет участие в шоу Ice on Fire. Мероприятие запланировано на 10 июня. 

По информации РИА Новости, фигуристы изучали возможность выступления за сборную Грузии, но переговоры, проходившие осенью 2022 года, ни к чему не привели.

Напомним, что танцевальная пара пропустила чемпионат России, а также не выступила на этапах Гран-при России. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда.

Ранее отец Смолкина опроверг информацию о желании сына и Дэвис выступать за Грузию.

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