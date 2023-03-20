Чесноков: финал Медведева с Алькарасом — скукота полная

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Скукота полная. Первой подачи у Медведева не было, очень много невынужденных ошибок, слёту сыграл очень плохо. Единственное, за что можно радоваться, — это выигрыш во втором сете двух геймов. Я предпочитаю, когда есть интрига и спектакль, а не получилось ни того ни другого», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на данном турнире ему запомнился матч четвёртого круга с участием Медведева и немца Александра Зверева (6:7, 7:6, 7:5).

Встреча Медведева с Алькарасом завершилась со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

Таким образом, россиянин прервал победную серию из 19 матчей. За прошедшие недели теннисист выиграл три титула — в Роттердаме, Дохе и Дубае — и вышел в четвёртый финал подряд.

Ранее сообщалось, что Алькарас возглавил рейтинг ATP, Медведев вернулся в топ-5.